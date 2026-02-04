Nación oficializó el cambio de tutela del sable corvo

El Gobierno nacional oficializó el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. Lo hizo a través del decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El decreto dispone que el sable corvo quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”. Si bien ya estaba en tutela de los granaderos en el Museo Histórico, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, ahora pasará el cuartel central del Regimiento, situado en Palermo.

La norma recuerda además que el sable fue donado al Estado Nacional en 1897, lo que permitió su incorporación al acervo público “con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal”. También se menciona que el objeto fue sustraído en dos oportunidades, en 1963 y 1965 por parte de la resistencia peronista, mientras se encontraba bajo resguardo del Museo Histórico Nacional.

“Si bien fue recuperado, esas circunstancias, atendiendo a su valor histórico y simbólico, pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”, sostiene el decreto.

Cabe destacar que Cristina Kirchner decidió devolver el sable corvo al Museo Histórico Nacional el 24 de mayo de 2015, tras casi medio siglo fuera de las salas abiertas al público.

Con el nuevo cambio, aún no hay precisiones sobre si la pieza histórica podrá ser visitada al igual que ocurre en la actualidad.

Por otra parte, se especula que el propio Milei haga entrega del sable corvo vestido de granadero el próximo sábado durante la celebración del 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo.