Denuncian que Milei no asignó fondos por los incendios

La semana pasada el Gobierno nacional publicó el DNU 73/2026 que establece la emergencia ígnea en cuatro provincias, tras semanas de incendios forestales que ya arrasaron más de 45 mil hectáreas. No obstante, diputados salieron a denunciar que el decreto no giró partidas presupuestarias para asistir a las zonas afectadas.

Al conocerse el DNU, la gestión de Javier Milei indicó que tiene como objetivo facilitar la adopción de medidas que resulten “necesarias para propiciar y atender con carácter inminente” la planificación, organización y preparación de recursos para “el combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y prevención de nuevos focos”.

Según el Gobierno, con la emergencia se amplió el margen de acción para desplegar recursos humanos, técnicos y logísticos, reasignar partidas existentes y dictar normas complementarias que faciliten la asistencia a los damnificados y el apoyo a las economías locales afectadas.

Sin embargo, José Glinski, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut (la más afectada por los incendios), salió a denunciar que la administración libertaria utilizó la emergencia ígnea “como moneda de cambio” para conseguir consensos para la reforma laboral.

“El DNU de emergencia ígnea del Gobierno no trae ninguna respuesta concreta, solo abre una negociación a cambio de apoyo legislativo. Mientras la Patagonia se sigue quemando, se negocian los fondos que necesitan nuestras comunidades a cambio de darle los votos a la reforma laboral, la ley de glaciares o la baja de edad de imputabilidad. La emergencia no se negocia. Se atiende. Y el Gobierno y las provincias tienen que estar a la altura cuando la gente lo necesita”, explicó el legislador.

Del mismo modo, la diputada nacional Sabrina Selva, también de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara baja para que el Gobierno informe “de qué manera va a disponer la asignación de recursos, con qué criterios, a raíz de qué análisis de situación y con qué fuentes de financiamiento”.

“No queremos demagogia punitiva con los incendios ni que el gobierno use la catástrofe para extorsionar gobernadores”, expresó.