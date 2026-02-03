Kicillof envío brigadistas a la Patagonia

El gobierno de Axel Kicillof desplegó un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país. El mismo estará a cargo del Ministerio de Seguridad, conducido por Javier Alonso.

De acuerdo a lo que explicaron las autoridades bonaerenses, desde la dirección de Defensa Civil movilizaron un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. El mismo está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso.

En tanto, además del personal, la provincia de Buenos Aires también desplegó una flota de 17 de vehículos adaptados para la emergencia. El parque automotor desplegado incluye ⁠14 camionetas (4x2 y 4x4) para transporte rápido y logística, un Camión Autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles; dos vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las "zonas rojas" donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

Se trata de un despliegue logístico para garantizar la efectividad del operativo en la topografía compleja de Chubut. La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego. El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el fuego tiene comportamiento extremo.