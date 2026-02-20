Milei prorrogó el RIGI hasta 2027 y amplió beneficios para petróleo y gas

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta el 8 de julio de 2027 mediante el Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica la reglamentación vigente y amplía el alcance del esquema, con foco en el sector de petróleo y gas. La extensión se apoya en la facultad prevista en la Ley 27.742, que habilita una única prórroga del plazo original.

Entre los cambios centrales, el decreto incorpora la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, con un umbral mínimo de inversión de USD 600 millones. Para operaciones costa afuera, el monto requerido se fija en USD 200 millones, en línea con el perfil de riesgo de este tipo de proyectos. La reglamentación también establece criterios para evitar la fragmentación artificial de iniciativas y exige mecanismos de trazabilidad cuando coexistan actividades alcanzadas y no alcanzadas.

La actualización normativa redefine además qué se considera ampliación de proyectos preexistentes, en especial en sectores tecnológicos, y precisa el uso del régimen de amortización acelerada para infraestructura e instalaciones vinculadas. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, ya fueron aprobados 10 proyectos por USD 25.479 millones. El Gobierno sostiene que la medida apunta a sostener el flujo de inversiones y reforzar la previsibilidad regulatoria en áreas estratégicas.