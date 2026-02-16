Coimas en Andis: un testigo denunció una red más profunda

La causa judicial por la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó verdaderos avances en los últimos días. Según trascendió este fin de semana, el procesamiento de los 19 investigados (entre ellos el extitular del Andis, Diego Spagnuolo) dictado por el juez Sebastián Casanello fue gracias a la declaración de un testigo protegido.

Esta persona aportó más pistas para analizar transacciones sobre las que trabajan los investigadores, liderados por el fiscal Franco Picardi. Como resultado de su testimonio, según reveló el diario La Nación, la Justicia sospecha que el esquema de sobornos y fraude no se agota en las líneas actuales, sino que podría extenderse a otros delitos y responsables.

En este marco, la fiscalía puso el énfasis en el rol de las ortopedias que proveyeron insumos a la Andis a partir de los obtenido en una serie de allanamientos. Según la investigación, Miguel Calvete, mano derecha de Spagnuolo y con familiares en el Ministerio de Economía, no solo actuaba como un gestor, sino como un intermediario con el organismo.

Por otro lado, un audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete reveló una trama de influencias donde se menciona a un tal “Helvético”, identificado como un alto ejecutivo de la Suizo Argentina.

En ese mensaje, Atchabahian hablaba de “alinear jugadores” para evitar las torpezas de Spagnuolo y mencionaba que el informe llegaría a "Rioja", apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem, funcionario directo de Karina Milei.