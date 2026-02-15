Crece el dato de cierre de empresas

En sintonía con la tendencia marcada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en noviembre cerraron 892 empresas. El dato surge de la última actualización de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

De esta manera, la cantidad de empleadores registrados acumuló una caída de 9.722 en los primeros once meses del 2025. A su vez, desde el comienzo del gobierno libertario, el número se estiró a 21.938 empresas menos.

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto. Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

Como consecuencia del cierre de empresas, la cantidad de asalariados registrados menos escaló a 290.602 entre noviembre de 2023 y mismo mes del 2025.

Quien analizó en detalle los datos fue el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En su cuenta de X, explayó: “En el sector privado, se perdieron más de 81.000 puestos registrados en los últimos 11 meses La Industria es el sector de actividad más afectado, con una expulsión neta de más de 33.000 trabajadores/as registrados, seguida de Actividades empresariales (-9.928) y Comercio (-9.874)”.