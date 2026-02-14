Casación mantiene las restricciones a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal denegó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para retirar la tobillera electrónica y ampliar el régimen de visitas. La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala IV, con los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

La medida mantiene el límite de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas, lo que prolonga las restricciones sobre la exmandataria.