Cristian Vander: “No hay trabajadores libres sin sindicatos fuertes”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, el flamante secretario general de FOEESITRA, Cristian Vander, reflexionó sobre el momento que atraviesa el movimiento obrero y el papel que deben asumir las organizaciones sindicales en un contexto económico y social complejo. Tras asumir con el respaldo unánime de los sindicatos de todo el país y al frente de la lista Unidad Federal, el dirigente dejó en claro que su conducción tendrá una identidad marcada por la presencia territorial y la organización.

“La lista es Unidad Federal y recibimos el apoyo de todas las provincias. Estamos muy satisfechos y nuestra idea es fortalecer cada uno de los sindicatos en cada uno de los territorios”, afirmó. Para Vander, la unidad no es solo una consigna electoral sino una herramienta concreta frente a los de­safíos actuales. “No son las mismas problemáticas en todas las provincias, por eso queremos estar presentes en cada territorio, acompañando a cada compañero y compañera”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que la fortaleza del sindicalismo radica en su cercanía con la realidad cotidiana de los trabajadores. Explicó que la conducción que encabeza buscará estar presente no solo en la negociación salarial, sino también en cada instancia de la vida social y familiar. Desde el acompañamiento en el inicio del ciclo lectivo de los chicos con kits escolares, hasta el impulso del turismo social y herramientas de asistencia económica, la propuesta —según detalló— es “ser una conducción presente con las necesidades del compañero y la compañera”.

Al analizar la coyuntura, Vander advirtió que la incertidumbre económica impacta de lleno en el mundo del trabajo. Señaló que en distintos sectores se observa pérdida de empleo formal y avance de modalidades más precarizadas. Frente a ese escenario, consideró imprescindible reforzar la organización colectiva. Para el dirigente, el sindicato es la estructura que equilibra la relación entre el trabajador y los grandes intereses económicos.

“Hay grandes negocios que se generan en distintos sectores, pero muchas veces el trabajador participa poco de esas ganancias”, expresó. En ese sentido, planteó la necesidad de discutir un reparto más equitativo y de defender el empleo registrado como base de cualquier proyecto de desarrollo.

Vander también puso el acento en el carácter estratégico de las telecomunicaciones para el crecimiento del país y recordó el rol fundamental que cumplieron los trabajadores durante la pandemia, garantizando conectividad en momentos críticos. “El trabajador es soberano, hace patria”, afirmó, al destacar que detrás de cada servicio esencial hay hombres y mujeres que sostienen el funcionamiento cotidiano de la sociedad.

Durante su asunción citó al papa Francisco y a Juan Domingo Perón, referencias que —según explicó— sintetizan los valores que guiarán esta nueva etapa. “No hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicatos”, recordó, al evocar la doctrina social del pontífice. Y reforzó esa idea con la histórica frase peronista: “La organización vence al tiempo”.

Para Vander, esa continuidad histórica del movimiento obrero demuestra que, pese a los intentos de debilitamiento y a los cambios económicos, las organizaciones sindicales siguen siendo un pilar de la democracia social. “Después de tantas luchas y tantos compañeros que ya no están, nuestras instituciones siguen en pie. Eso habla de la fuerza de la organización”, sostuvo.

En el tramo final de la entrevista dejó un mensaje directo a los trabajadores y trabajadoras. “Nadie se salva solo. En estos tiempos difíciles tenemos que tirar todos juntos para adelante, a lo largo y a lo ancho del país, defendiendo a nuestras familias y nuestros derechos”, afirmó.

Con un discurso que combina identidad, memoria y proyección, Vander inicia su mandato con la premisa de fortalecer la unidad sindical y reafirmar que la organización colectiva sigue siendo la herramienta central para garantizar derechos y construir futuro.