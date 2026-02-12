El Senado dio media sanción a la reforma laboral

Mientras la policía reprimía la manifestación en las afueras del Congreso, el Senado trató la Ley de Modernización Laboral, popularmente llamada reforma laboral. Tras 12 horas de sesión, el oficialismo obtuvo la media sanción con 42 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones. Hasta el cierre de esta edición, aún restaba la votación por capítulos.

Gracias a una serie de cambios (casi 30 en total) al proyecto original, La Libertad Avanza logró el apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Ahora, la iniciativa pasa a Diputados, que espera sesionar en la última semana de febrero.

Lo que se negoció con gobernadores

Tras el pedido de los mandatarios provinciales, finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

Según alertaron desde las provincias, esta reducción generaba una baja de $1,9 billones en los fondos coparticipables.

La CGT logró algunos cambios

La CGT consiguió dos puntos clave para el financiamiento sindical. Por un lado, seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%. No obstante, trascendió durante el transcurso de la tarde de este miércoles que las negociaciones continuaron con la central obrera y que el Gobierno habría cedido en este punto. De esta manera, el aporte solidario seguirá indefinidamente.

Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.

Por otro lado, pese a las presiones de la CGT, continúan los artículos que limitan el derecho a huelga: se amplía las actividades esenciales obligadas a brindar una prestación de más de 50%, y se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.

Concesiones a bancos y cámaras empresariales

En la negociación con las empresas se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%. Además, se ratificó la bancarización (el proyecto inicial habilitaba a las billeteras virtuales para el pago de los sueldos).

En tanto, un 2,5% del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para financiar despidos sin causa, se destinará a pymes, y el 1% para las grandes empresas.