La producción minera creció 4,6% interanual en diciembre

La producción minera registró en diciembre de 2025 un incremento interanual de 4,6%, impulsado por el desempeño del petróleo crudo y los minerales no metalíferos, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo detalló que el acumulado de enero a diciembre mostró un aumento de 3,3% respecto de igual período del año anterior, mientras que la serie desestacionalizada avanzó 0,2% frente a noviembre, confirmando una tendencia positiva en el cierre del año.

La extracción de petróleo crudo creció 15,1% interanual en diciembre y acumuló una suba de 13,1% en el año. En contraste, la extracción de minerales metalíferos registró una caída de 32,9% interanual en diciembre y una baja acumulada de 8,3% en 2025, con retrocesos en oro, plata y doré.

El segmento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación mostró un fuerte crecimiento de 22,8% interanual en el último mes del año y un alza acumulada de 8,2%, con incrementos destacados en arenas, minerales para la industria química y sal, que se consolidaron como motores de la actividad.

De acuerdo con el Indec, la tendencia-ciclo del Índice de Producción Industrial Minero avanzó 0,2% mensual en diciembre, reflejando un escenario de comportamientos dispares entre los distintos rubros de la actividad extractiva y marcando un cierre de año con señales mixtas pero con predominio de sectores en expansión.