Caputo le niega la ubicación del oro a Preska

El juicio por la expropiación de YPF, que tramita en los Tribunales de Nueva York, sumó un nuevo capítulo: el Estado argentino presentó una declaración jurada, al pedido de la jueza Lorena Preska, donde afirmó no tener información sobre la ubicación del oro del Banco Central (BCRA) y volvió a sostener que las reservas gozan de inmunidad soberana.

La defensa argentina, firmada por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, sostuvo ante la magistrada que las reservas internacionales del BCRA tienen inmunidad y no pueden ser objeto de ejecución judicial en los Estados Unidos ni en ningún otro país, independientemente de cualquier pedido de discovery.

El documento dejó constancia que se consultó al ministro de Economía, Luis Caputo, al Ministerio de Seguridad y al propio BCRA sobre la ubicación de oro. Los distintos funcionarios ratificaron la imposibilidad de entregar la información requerida.

La declaración argentina llegó tras la negativa inicial a revelar detalles sobre las tenencias internacionales de oro frente al interés de los fondos demandantes en identificar bienes susceptibles de ejecución para cumplir la sentencia.

El BCRA remarcó que entregar información sobre la ubicación geográfica de las cuentas utilizadas para mantener activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria, así como el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero.