Ian Moche denunció a Lemoine tras sus dichos

La familia de Ian Moche, el influencer platense doce años con autismo, denunció a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, por inhabilidad moral. La presentación llega luego de que la legisladora libertaria dijo en una entrevista televisiva que Moche “actúa de autista”.

Quien dio a conocer la noticia fue el abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez. Según contó el letrado, a denuncia se realizó “para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo”, y subrayó que “ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

En una entrevista en La Nación Más, Lemoine había afirmado que el niño de 12 años “es un negocio para el kirchnerismo” y responsabilizó al “kirchnerismo o al wokismo” por lo que consideró una puesta en escena.

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un niño menor de edad y llevarlo a los medios a actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace”, soslayó.

Al mismo tiempo, agregó: “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales”.

La acusación de Lemoine, para la cual no aportó pruebas, generó una respuesta directa de Moche: “Fue feo. Nos angustió un poco pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto y nos mandaron cosas hermosas. Esto no nos va a detener como activistas”, expresó en sus redes sociales. “Voy a salir a responder con amor”, agregó el niño, y señaló que le escribió Esteban Trebucq, quien hizo la entrevista con Lemoine, para obtener derecho a réplica.

No es la primera vez que el influencer es el centro de ataque por parte del oficialismo. Durante el año pasado, Milei compartió en sus redes sociales memes en contra de niño.