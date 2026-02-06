Se reunieron Alak y Hourcade para potenciar el desarrollo regional

El intendente de La Plata, Julio Alak, y su par de Magdalena, Lisandro Hourcade, encabezaron este viernes una reunión de trabajo con el objetivo de avanzar de manera coordinada en el desarrollo productivo y regional de ambos distritos.

El encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos de la capital bonaerense, fue calificado como "muy enriquecedor" por ambos dirigentes, quienes ratificaron la importancia de la relación entre sus comunidades: “Tenemos un historial muy extenso entre La Plata y Magdalena, el vínculo de nuestra comunidad es muy grande y estrecho desde lo laboral, desde el desarrollo productivo y el acceso a la educación universitaria”.

Tras el cónclave, Alak enfatizó en la importancia de “trabajar en la planificación de qué región queremos”, y aseguró: “Acá no se trata de colores políticos, sino de qué norte estamos buscando para tener una mejor calidad de municipios para nuestros vecinos”.

Por su parte, Hourcade mencionó que “en Magdalena hoy estamos encarando un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, algo que La Plata hizo hace muy poco, y trabajamos para la radicación del primer Parque Industrial de la localidad, por eso nos resulta muy importante poder abordar de manera conjunta el desarrollo de ambas ciudades”.

Cabe destacar que actualmente más de 800 estudiantes de Magdalena asisten a instituciones universitarias en la capital bonaerense, lo cual se suma al estrecho vínculo que conecta mediante la Ruta Provincial 11 y la Ruta Provincial 36 un tránsito fluido constante entre ambos distritos.

Asimismo, los intendentes abordaron la articulación de medidas para el cuidado de la flora, fauna, campos y tierras que atraviesan sus municipios. “Tenemos una sola casa para vivir los seres humanos que es el planeta tierra y entre todos lo debemos cuidar,” concluyeron.