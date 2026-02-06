Intendentes lanzan un foro contra el ajuste

Una veintena de jefes comunales bonaerenses de distintos espacios políticos avanzaron en la conformación del Foro Regional de Intendentes. El objetivo es gestionar de manera cooperativa los recursos ante organismos nacionales e internacionales, en respuesta del ajuste del gobierno de Javier Milei a las provincias, que afecta a su vez a los municipios.

La decisión se conoció luego de una cumbre con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Chascomús.

“Desde Chascomús, Km 0 de la Democracia, propongo crear este Foro, integrado por intendentes de distintos partidos políticos, sobre todo en este contexto tan complejo que atraviesan nuestros municipios”, expresó el anfitrión chascomunense Javier Gastón.

Así, el Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (Fridec) contemplará una agenda anual de encuentros, que combinará reuniones políticas entre intendentes con mesas de trabajo técnicas.

Además, los jefes comunales plantearon también la necesidad de avanzar en la conformación de un Consorcio Regional, con el acompañamiento de CAF, para acceder a asistencia técnica y financiamiento, e impulsar proyectos estratégicos.