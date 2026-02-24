Fuerte aumento de las prepagas

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus afiliados nuevos incrementos para marzo, que se ubican entre el 2,9 y el 3,2%. Los ajustes se alinean por arriba de la inflación de enero, medida en 2,9% por el Indec.

Las firmas justifican la suba en el aumento sostenido de insumos médicos, honorarios profesionales y costos operativos. El escenario se complica por los atrasos en pagos de obras sociales y prepagas, que generan tensión en la cadena de prestación. La Confederación Farmacéutica Argentina advirtió que en marzo podrían comenzar los problemas de abastecimiento de medicamentos.