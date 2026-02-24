ARCA cede ante la emergencia en discapacidad

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el régimen de regularización de deudas para los prestadores de discapacidad. Lo hizo mediante la Resolución General 5828/2026 publicada en el Boletín Oficial, Se trata de una cuestión que obligaba la Ley de Emergencia en Discapacidad que aprobó el Congreso, Milei vetó pero los legisladores ratificaron.

El régimen permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con beneficios que incluyen la condonación de hasta el 100% de intereses y multas. Los contribuyentes podrán formalizar su adhesión hasta el 17 de septiembre de 2026.

De esta manera, podrán refinanciar los planes de facilidades de pago presentados hasta el 2 de febrero de 2026, inclusive, a fin de gozar del beneficio de condonación vigente.

El trámite se realiza íntegramente de forma digital a través del servicio “Mis Facilidades”, opción “Ley N° 27.793 - Emergencia Nacional en Discapacidad”.