La CTA bonaerense evalúa un paro de 36 horas contra la reforma laboral

La Central de Trabajadores de la Argentina bonaerense confirmó que debate con el Frente Sindical de Unidad y con gremios de distintas centrales la posibilidad de un paro nacional de 36 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La medida se sumaría a la jornada de protesta realizada días atrás, que tuvo fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. El secretario general Oscar de Isasi subrayó el alto nivel de acatamiento y la unidad sindical que se expresó en las calles, señalando que el planteo contra la reforma cuenta con respaldo social.

Por su parte, el Frente Sindical, que reúne a ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de un centenar de gremios, también definió un paro de 36 horas con movilización para la próxima semana, cuando el proyecto regrese al Senado. En paralelo, la CGT, anunció que recurrirá a la vía judicial para impugnar la norma al considerar que vulnera derechos constitucionales.

Ante este escenario, las dos CTA remarcaron que la iniciativa oficial no moderniza el mercado laboral, sino que busca precarizar el empleo y abaratar despidos. En un comunicado conjunto, Hugo Yasky y Hugo Godoy advirtieron que la reforma desfinancia el sistema previsional, debilita la acción sindical y constituye un retroceso histórico.

El mensaje concluye con un llamado a sostener la unidad y a defender derechos colectivos mediante presencia en el Senado y acciones en la calle, en lo que consideran una avanzada del Gobierno sobre conquistas laborales fundamentales.