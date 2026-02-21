Paro docente el 2 de marzo: el inicio de clases quedará afectado en la Provincia

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, confirmó la adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el lunes 2 de marzo. La jornada coincide con la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, por lo que no habrá actividad normal en las escuelas públicas.

La decisión fue ratificada luego de que los gremios rechazaran la propuesta salarial presentada en la paritaria provincial, que contemplaba un incremento del 3%. Las organizaciones sindicales consideraron la oferta insuficiente frente a la inflación y sostuvieron que no recompone el poder adquisitivo. En paralelo, expusieron una agenda de reclamos dirigida al gobierno nacional, entre ellos la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a una paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo y la devolución de fondos adeudados a la Provincia.

Desde CTERA anticiparon que durante marzo se desarrollarán acciones de difusión y protesta vinculadas al debate sobre reformas en el área educativa. Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense destacó que ya se encuentra en marcha el Período Extendido de Enseñanza.