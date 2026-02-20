Kicillof otorgó un 5% por decreto a jerárquicos en medio de la paritaria estatal

El gobernador Axel Kicillof oficializó un aumento salarial del 5% destinado al personal jerárquico, de Gabinete y de planta permanente sin estabilidad de la administración pública bonaerense. La decisión se instrumentó por decreto y fija la culminación de la pauta correspondiente al año 2025 para esos segmentos del Estado provincial.

El esquema contempla dos tramos acumulativos: un 2,5% con vigencia desde el 1° de agosto de 2025 y otro 2,5% a partir del 1° de octubre, calculados sobre la escala salarial vigente en julio de ese año. La actualización impacta tanto en los sueldos básicos como en los gastos de representación de funcionarios y asesores.

La medida se da mientras continúan las negociaciones paritarias con los gremios estatales, en un escenario atravesado por reclamos sindicales y cuestionamientos a las ofertas oficiales. Si bien en las últimas rondas hubo acuerdos con organizaciones como UPCN y ATE, aún persisten discusiones en otros sectores, entre ellos el docente.

El decreto también prevé la actualización de viáticos, en línea con los mecanismos automáticos definidos en normativas previas. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la decisión cuenta con respaldo técnico de las áreas presupuestarias y económicas. El anuncio se produce en un contexto de presión inflacionaria y demandas de recomposición salarial en la administración pública.