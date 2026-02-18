La CGT convoca a un paro general este jueves contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó este miércoles la convocatoria a un paro general en todo el país para el jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno buscará sancionar en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado difundido pasado el mediodía, la central sindical ratificó la medida de fuerza y explicitó los motivos de la protesta. “Paramos en todo el país contra la reforma laboral que pretende retroceder en derechos conquistados”, señalaron. En el mismo texto, remarcaron que la convocatoria es en defensa “del trabajo argentino, la industria nacional, los convenios colectivos y la dignidad de las y los trabajadores”.

La huelga comenzará a las 0 horas del jueves y se extenderá durante 24 horas. Desde la conducción de la CGT sostienen que el proyecto oficial no implica una actualización normativa sino un recorte de garantías laborales. “No es modernización. Es precarización. Unidad, organización y lucha”, sintetiza la convocatoria.

El paro se desarrollará en paralelo al debate legislativo, en una jornada que se anticipa atravesada por movilizaciones y fuerte tensión política en el Congreso.