Nuevo avance contra la ex-ESMA

El Gobierno evalúa retirar la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación del espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA).

De concretarse la mudanza, sería una nueva provocación de la gestión libertaria contra los organismos de derechos humanos, al cumplirse 50 años de la última dictadura. Según los trascendidos, la nueva sede sería el edificio donde solía funcionar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Cabe recordar que la primera avanzada contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fue en mayo del año pasado, cuando se degradó la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. El proceso fue acompañado por el despido de más del 40% del personal.

Luego, en diciembre, tras la renuncia de Alberto Baños, quien asumió como subsecretario fue Joaquín Mogaburu, un funcionario que había estado en el Ministerio de Defensa desde donde impulsaba unos cursos de “verdad completa”.