Causa $Libra: pocos avances en el primer año

Se cumplió un año de que Javier Milei promocionó la criptomoneda $Libra, que resultó ser una estafa. Durante ese tiempo, se iniciaron causas judiciales en Estados Unidos y Argentina, y se creó una comisión investigadora en el Congreso que aportó datos cruciales a la investigación de la Justicia.

Sin embargo, tras un año, no hay personas citadas a indagatoria. No obstante, están imputados el Presidente y su hermana Karina Milei; los intermediarios Mauricio Novelli, Manuel Torrones Godoy y Sergio Morales, entre otros.