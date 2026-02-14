Debut de la Ley de Inocencia Fiscal
La Cámara Federal de Casación aplica por primera vez la reciente Ley de Inocencia Fiscal
La Cámara Federal de Casación ordenó revisar la condena impuesta al responsable de una empresa por apropiación indebida de aportes a la seguridad social, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Inocencia Fiscal.
En consecuencia, el tribunal suspendió por unanimidad el trámite de un recurso presentado por la defensa y resolvió analizar si, con los nuevos montos mínimos fijados por la reforma, los hechos que motivaron la condena dejaron de ser delito.