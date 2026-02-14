Debut de la Ley de Inocencia Fiscal

La Cámara Federal de Casación ordenó revisar la condena impuesta al responsable de una empresa por apropiación indebida de aportes a la seguridad social, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

En consecuencia, el tribunal suspendió por unanimidad el trámite de un recurso presentado por la defensa y resolvió analizar si, con los nuevos montos mínimos fijados por la reforma, los hechos que motivaron la condena dejaron de ser delito.