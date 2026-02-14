Denuncian penalmente a Caputo por irregularidades en el Indec

Legisladores de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en el funcionamiento del Indec. El escrito lo acusa de violar deberes de funcionario público, falsificar documentos y quebrar el secreto estadístico.

Según los diputados, Caputo ordenó mantener una metodología desactualizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pese a que el organismo había resuelto aplicar una nueva fórmula desde enero de 2026. La decisión, reconocida por el propio ministro, habría buscado postergar el impacto de la recomposición tarifaria sobre la inflación.

La denuncia también señala que el funcionario anticipó en redes sociales datos del IPC antes de su difusión oficial, lo que constituye una violación directa a la ley 17.622. Los legisladores advierten que estas maniobras afectan jubilaciones, pensiones y negociaciones salariales, señalando que la independencia técnica del sistema estadístico es clave para la credibilidad macroeconómica.

Cabe recordar que la polémica se profundizó tras la salida de Marco Lavagna del Indec, dejando expuestas tensiones internas en el Gobierno. El nuevo método, basado en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, pondera con mayor peso rubros como vivienda, transporte y comunicaciones, lo que arrojaría índices más altos.

El Gobierno defiende la continuidad de la fórmula de 2004-2005, coherente con su relato de estabilidad en los precios. La disputa abre un frente judicial y político que impacta en la narrativa central de la gestión de Javier Milei.