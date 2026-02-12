El Banco Central analiza cambios en los créditos en dólares

La posibilidad de que el Banco Central modifique una regulación clave comenzó a circular en el mercado financiero y generó expectativa en bancos y empresas. Según afirmaron fuentes cercanas al Gobierno, el directorio del organismo tratará en su reunión de este jueves la habilitación de créditos en dólares para personas y compañías que no generan divisas de manera directa.

La iniciativa implicaría dejar atrás las restricciones impuestas tras la crisis de 2001, cuando se prohibió otorgar préstamos en moneda extranjera a quienes no contaban con ingresos genuinos en dólares. De prosperar, se abriría la puerta a operaciones prendarias, hipotecarias y de consumo en dólares dentro del mercado interno.

La medida se vincula con la Ley de Inocencia Fiscal, ya reglamentada por decreto, que busca simplificar el acceso al crédito y reducir exigencias de comprobación de ingresos en divisas. Según el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno apuesta a que la remonetización en dólares funcione como motor de la economía real.

El objetivo declarado es canalizar divisas hacia préstamos productivos y de consumo, en un contexto de dólar controlado bajo bandas móviles. El debate en el directorio del Banco Central marcará si se avanza con un cambio que podría redefinir el sistema financiero argentino y abrir un nuevo capítulo en la relación entre ahorro en dólares y crédito interno.