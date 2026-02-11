Acuartelamiento policial en Santa Fe

Momentos de suma tensión se viven en Santa Fe luego de que personal policial y penitenciario inició el lunes por la noche un acuartelamiento y una serie de manifestaciones en la calle. Los trabajadores reclaman aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Hasta el cierre de esta edición no hubo acuerdo, por lo que la lucha uniformada continúa.

Las protestas comenzaron frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, efectivos activos se sumaron a la protesta que habían iniciado efectivos retirados y familiares de policías. La tensión fue en aumento y los manifestantes prendieron fuego cubiertas hasta que las autoridades ordenaron el avance de efectivos de la fuerza, lo que derivó en choque entre agentes y en el desalojo de los efectivos que realizaban la protesta.

Las manifestaciones de los policías también se replicaron en la ciudad de Santa Fe, donde varios patrulleros se ubicaron frente a la Casa de Gobierno provincial.

Los reclamos continuaron el martes por la mañana, cuando policías realizaron un “sirenazo” frente a la Jefatura de Policía rosarina.

Además de estas dos ciudades, también hubo protestas y acuartelamientos en Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tome, San Javier y Avellaneda. En este contexto, se teme el efecto contagio en otras provincias, ya que la queja por salarios bajos ha sido expresado en varias jurisdicciones.