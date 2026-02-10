Alak presidirá el PJ La Plata

En sintonía con la unidad lograda a nivel provincial, el PJ La Plata evitó la interna: será presidido por el intendente Julio Alak. La definición fue formalizada con la presentación de una lista única este lunes (al filo del plazo de vencimiento), que se inscribe en un proceso de reordenamiento político del espacio. De esta manera, el jefe comunal retomará la conducción de PJ local luego de 18 años.

En línea con lo ocurrido en el plano provincial, La Cámpora dejará la presidencia del PJ platense, que hasta ahora estaba en manos del diputado provincial, Ariel Archanco.

Para la vicepresidencia del PJ local fue propuesto Carlos Bonicatto, actual jefe de Gabinete municipal. En tanto, el esquema de conducción partidaria replica el criterio aplicado por Alak en su equipo de gestión, donde conviven representantes de los distintos espacios que compitieron entre sí durante las elecciones primarias de 2023, lo que consolida una lógica de integración política.

La asunción formal de las nuevas autoridades será el próximo domingo 15 de marzo. En esa misma fecha Alak también reasumirá como primer consejero provincial del PJ bonaerense, que presidirá Axel Kicillof, en representación de La Plata.