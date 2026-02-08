Diputados massistas apoyarán la baja de imputabilidad

Por estos días, La Libertad Avanza (LLA) no solo negocia aprobar la reforma laboral, sino que planea dictaminar y darle media sanción en Diputados al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil. Pese a que los legisladores de Unión por la Patria son la principal oposición a la iniciativa, dentro del propio bloque hay posturas divididas.

En este sentido, distintas fuentes del Frente Renovador (FR), espacio que responde a Sergio Massa, dejaron trascender que sus diputados votarán en favor de las modificaciones al régimen Penal Juvenil, en sintonía con lo que el líder del espacio había impulsado en el 2015.

La decisión fue comunicada a las autoridades del bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez. “Nadie se puede enojar por posturas históricas de cada sector”, justificó una de las fuentes massitas, según publicaron varios medios. No obstante, insistirán en que la edad mínima de imputabilidad sea 14 años, no 13 como plantea LLA.

La tropa massista en la Cámara baja está integrada por siete diputados de los 93 que integran el bloque peronista: Cecilia Moreau, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Sabrina Selva y Marina Salzmann. A estos se le puede sumar a Guillermo Michel, exjefe de Aduanas durante el paso de Massa por el Ministerio de Economía y de óptima sintonía con el dirigente tigrense.