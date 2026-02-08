El ajuste vacía el sistema científico y elimina 5.700 empleos

El sistema científico argentino atraviesa una crisis asociada al ajuste del Gobierno libertario. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron más de 5.700 puestos de trabajo, lo que equivale a un promedio de 7,5 bajas por día. El dato surge del último informe sobre empleo elaborado por el Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC-CIICTI), a partir de estadísticas oficiales del Indec.

En ese período, la dotación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó de 75.057 personas a 69.356, lo que representa una caída del 7,6%. Según el estudio, la retracción compromete de manera directa la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en áreas estratégicas para el país.

La mayor parte de los recortes se concentró en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, que perdieron 5.004 puestos de trabajo. En paralelo, las empresas y sociedades del sector público redujeron su personal en otros 746 trabajadores. El Conicet fue el organismo más afectado, con 2.088 bajas: 782 cargos de planta y 1.306 becas de formación de posgrado. También se registraron fuertes caídas en el INTI, con 802 puestos menos, y en el INTA, que perdió 752 trabajadores.

Impacto en organismos y empresas

En el ámbito empresarial, el informe señala reducciones significativas en firmas estratégicas como Nucleoeléctrica Argentina (247 puestos menos), Fadea (232), ARSAT (116), VENG (94) y Dioxitek (49). En términos porcentuales, los mayores ajustes se registraron en la Agencia I+D+i y en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ambas con una reducción del 41,3% de sus plantas. También se observaron descensos marcados en el Banco Nacional de Datos Genéticos (34%), el Instituto Nacional del Agua (31,7%) y el INTI (25,7%).

En esa línea, el empleo en organismos científicos de la Administración Pública cayó 10,6% en el período analizado, mientras que en las empresas del sector público la reducción alcanzó el 13,2%. La tendencia se profundizó durante el último trimestre de 2025 y consolidó un escenario de retracción sostenida, sin señales de reversión en el corto plazo.

Escala del sistema y comparación internacional

De acuerdo con el relevamiento, la Argentina cuenta con alrededor de tres investigadores cada mil personas de la población económicamente activa, muy por debajo de los países con mayor desarrollo científico, donde la relación asciende a diez por cada mil. En ese marco, el informe advierte que la pérdida de investigadores, técnicos y becarios compromete el recambio generacional, la continuidad de proyectos de largo plazo y la capacidad de innovación, con impactos que podrían sentirse durante años.

La caída en la dotación del sistema científico argentino configura un retroceso estructural que, de sostenerse, ampliará la brecha con los países que apuestan por la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo. El informe advierte que este debilitamiento no solo compromete la innovación, sino que también la soberanía productiva, al dejar al país más dependiente de tecnologías externas y menos capaz de sostener políticas industriales propias.