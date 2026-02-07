Récord de inflación en el arranque de febrero según mediciones privadas

En medio del escándalo por las contramarchas por la medición del Indec, la inflación de alimentos y bebidas en tan solo en la primera semana de febrero fue de 2,5%. Así lo relevó la consultora LCG.

Se trata de la mayor suba semanal desde que asumió Milei.

El dato se conoce después de más de diez semanas con variaciones semanales debajo del 1%. No obstante, la medición venía en alza: en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se duplicó a 1,6% mensual.

En cuanto al último informe de LCG, el 2,5% que dio en la primera semana de febrero se explica en un 75% por los aumentos en panificados y bebidas. En el detalle, el precio de bebidas e infusiones para consumir en el hogar incrementó un 7,3%; el de productos de panificación, cereales y pastas un 6%; lácteos y huevos un 2,3%; y comidas listas para llevar un 1,9%.

A su vez, la consultora señaló que los productos con aumentos de precio representaron un 17% de la canasta relevada, 2% más respecto a la semana previa.