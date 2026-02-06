Las CTA iniciaron protestas contra la reforma en todo el país

Las dos CTA comenzaron un plan de lucha contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional con una movilización en Córdoba. Allí, sindicatos y organizaciones marcharon hasta la gobernación y presentaron un documento que denunció la iniciativa como un retroceso histórico, comparable con las medidas de la dictadura de 1976. El texto cuestionó la falta de diálogo y advirtió que algunos gobernadores estarían dispuestos a negociar votos en el Senado a cambio de beneficios provinciales, lo que fue señalado como una maniobra de espaldas al pueblo trabajador.

La protesta fue definida como el inicio de una serie de acciones que se extenderán en todo el país. El martes habrá una nueva marcha en Rosario y el miércoles, cuando el Senado trate el proyecto, se realizará un paro nacional con actos en distintas provincias. Dirigentes sindicales remarcaron que la unidad con sectores de la CGT, como la UOM, refuerza la decisión de sostener la resistencia y la dignidad de la clase trabajadora frente a un modelo regresivo.

En los discursos se destacó que el plan de lucha continuará en cada distrito, con reclamos directos a gobernadores y legisladores para que no acompañen la iniciativa oficial. Los gremios advirtieron que la reforma busca precarizar el empleo, limitar la negociación colectiva y debilitar a los sindicatos. La convocatoria se presentó como un mensaje de unidad y soberanía laboral, con la promesa de recuperar derechos y defender conquistas históricas.