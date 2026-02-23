Fuerte gasto de la SIDE en salarios

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) marcó una diferencia notable en la ejecución presupuestaria en lo que va del 2026: es el organismo del Estado que mayor presupuesto destinó en salarios.

De acuerdo con lo publicado por Perfil, mientras el promedio de ejecución presupuestaria en salarios en cargos permanentes del Estado es del 9,2%, en la SIDE el porcentaje asciende al 18,5%. Esta diferencia marca una distancia considerable respecto de otros ministerios y dependencias.

Además, el monto total previsto para la SIDE en 2026 alcanza los 55.832 millones de pesos. De esa cifra, casi una quinta parte ya fue utilizada en el primer mes del año, lo que refleja una dinámica acelerada en comparación con el resto de la administración pública.

Por otro lado, la ejecución presupuestaria en salarios suele ser un indicador del peso que cada organismo otorga a su estructura de personal. En este caso, la SIDE evidencia una prioridad marcada en la remuneración de sus empleados permanentes.

Asimismo, el contraste con ministerios como Salud, Seguridad o Economía resulta llamativo. Estos organismos, pese a su relevancia en la gestión cotidiana, muestran porcentajes de ejecución más bajos.

El creciente presupuesto en salarios de la SIDE en este 2026 no es sorpresa: en 2025 se registró un incremento del 238% en los fondos destinados a sueldos, superando incluso a áreas clave como Capital Humano.