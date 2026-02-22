Desde la Provincia señalan un “ahogo financiero” y una pérdida de $22,2 billones

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, advirtió que la administración bonaerense enfrenta un “ahogo financiero” como consecuencia de decisiones adoptadas por la Nación. De acuerdo con sus cálculos, la Provincia habría resignado $22,2 billones por la combinación de programas discontinuados, obras paralizadas, deudas directas y el deterioro de la actividad económica, con efecto negativo sobre la recaudación tributaria.

Para dimensionar la magnitud, el funcionario señaló que la cifra equivale a ocho años de inversión en obra pública provincial, a cerca de la mitad del presupuesto total o a más de un año de ingresos propios. En términos físicos, afirmó, el monto permitiría financiar más de 15.000 kilómetros de rutas. Los gráficos difundidos por la cartera económica exhiben caídas en recursos tributarios, transferencias nacionales y saldos vinculados a infraestructura comprometida.

López también vinculó la situación fiscal provincial con el resultado de las cuentas nacionales. “El superávit primario no puede analizarse de manera aislada si persisten obligaciones sin cancelar”, indicó, al sostener que, al sumar deudas, obras detenidas y programas recortados, lo adeudado a Buenos Aires representaría una porción relevante del excedente acumulado por el Estado nacional desde 2024.

En ese marco, el ministro remarcó que los recursos provinciales se encuentran en niveles “históricamente deprimidos”, lo que —según planteó— tensiona la capacidad de financiamiento de políticas en educación, salud, seguridad e infraestructura. A su vez, encuadró el debate en la discusión por el federalismo fiscal y reclamó la normalización de flujos y compromisos intergubernamentales.

Finalmente, el titular de Economía bonaerense instó al Gobierno nacional a “revisar la dinámica de asignación y cumplimiento de obligaciones”, al advertir que la continuidad del esquema actual podría profundizar las restricciones presupuestarias y el impacto sobre la economía real de la Provincia.