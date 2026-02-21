Gremios presionan por un paro general de 36 horas

Horas después de la aprobación de la reforma laboral en Diputados, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) le exigió a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro general de 36 horas para el próximo viernes, cuando sesione el Senado. Se trata de la organización que integran los sindicatos más combativos de la central obrera, como la UOM, aceiteros, pilotos, entre otros.

“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros”, señaló el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra.

En este sentido, en diálogo con FM Re, cuestionó la estrategia sindical: “Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”.

Anteriormente, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, anticipó que avanzarán por la vía judicial si el Congreso convierte en ley la reforma laboral. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales", dijo el sindicalista en diálogo con Infobae. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece derechos vinculados a condiciones dignas de labor, organización sindical y protección contra el despido arbitrario.