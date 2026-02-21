Caputo no logra convencer a los bancos de recibir dólares no declarados

El Gobierno nacional aún no logró que los bancos acepten los dólares sin hacer preguntas sobre su origen, como “permite” la flamante Ley de Inocencia Fiscal. A raíz de esto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó a que las ALyC que se dedican a las inversiones en el mercado de capitales puedan recibir directamente en sus cuentas los fondos provenientes de actividades no declaradas.

La medida fue anunciada por Luis Caputo en un posteo en X en la que informó que “las Alycs podrán captar ‘dólares del colchón’”. “El objetivo es que, al igual que las sociedades de inversión de los bancos, (las ALyC) desarrollen fondos de diferente tipo para su cartera de ahorristas/inversores. Fondos que financien pymes, proyectos de infraestructura, consumo, etc”. Explicó.

“El desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto, será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, CRUCIAL (Sic) para el crecimiento económico sostenido de nuestro país”, concluyó el ministro.

La intención oficial es que los agentes de bolsa generen fondos de inversión que inviertan los dólares de actividades no declaradas en títulos públicos, los que están en el mercado secundario o en nuevas colocaciones. Esto permitiría volver al mercado de capitales con colocaciones para refinanciar los vencimientos en divisas de este año.

El Ejecutivo nacional avanzó con esta medida luego de intentar que los dólares ingresen al sistema financiero a través de depósitos en las cuentas bancarias tradicionales. Sin embargo, las entidades financieras siempre pusieron reparos en aceptar fondos sin conocer la actividad económica que les dio origen. Buscan prevenir ser utilizados en maniobras de lavado de dinero de actividades ilegales, algo que al Gobierno no le preocupa y lo dejó expresado en la Ley de Inocencia Fiscal.

La conducta de los bancos está encuadrada en las normas del Banco Central y de las prácticas habituales del sistema financiero internacional, que cumplen con las normas que emanen del Banco Internacional de Pagos (BIS), y de otros organismos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).