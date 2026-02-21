Kicillof quedó habilitado para conducir el PJ bonaerense tras la oficialización de la lista única

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó en el día de ayer la lista única que encabeza Axel Kicillof para presidir el Consejo Provincial, órgano máximo de conducción partidaria. La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 15, tras constatar que la nómina presentada cumplió con los requisitos reglamentarios y los plazos establecidos en el calendario interno. De esta manera, el mandatario bonaerense quedó habilitado para asumir la conducción del partido de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo.

El esquema acordado refleja la síntesis alcanzada entre los principales sectores del peronismo provincial. La vicegobernadora Verónica Magario ocupará la vicepresidencia primera, mientras que Federico Otermín fue designado vicepresidente segundo y Mariano Cascallares secretario general. En paralelo, la resolución validó las listas de consejeros provinciales por rama, con María Fabiola Mosquera al frente del sector gremial, Magario en la rama de la Mujer y Aylén Katopodis en Juventud.

También quedaron oficializados los consejeros por sección electoral. Entre los nombres que encabezan cada región figuran dirigentes de peso territorial e institucional, como Alberto Descalzo, Mauro Poletti, Fernando Espinoza y Julio Alak, en una integración que combina intendentes, legisladores y referentes políticos. El anexo del documento incluye, además, la nómina de titulares y suplentes, donde aparecen figuras con proyección provincial y nacional.

Si bien la lista única despejó la disputa a nivel provincial, el proceso interno no quedó completamente cerrado en los distritos. Fuentes partidarias señalan que la cantidad de municipios con competencia interna se redujo tras las negociaciones, aunque subsisten contiendas en alrededor de 17 jurisdicciones. Entre ellas sobresale General Pueyrredon, donde convergen distintas corrientes del peronismo local.

En Mar del Plata, por ejemplo, sectores alineados con el oficialismo provincial se integraron en una estrategia común vinculada al Movimiento Derecho al Futuro, mientras otro espacio referenciado en La Cámpora mantuvo su propia nómina. Este escenario anticipa una elección interna con competencia real en ese distrito, aun cuando el armado provincial quedó definido sin confrontación.

La oficialización de la lista de unidad consolida a Kicillof como conductor formal del PJ bonaerense y reordena el tablero interno en la antesala de un ciclo político más amplio.