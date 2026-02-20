Reforma laboral: el oficialismo acelera en el Senado y apunta a sancionarla el viernes

El oficialismo dio un paso clave en el Senado y dejó la reforma laboral al borde de su aprobación definitiva. El proyecto ingresó a primera hora de la mañana y, en cuestión de horas, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones, con la mirada puesta en sancionarlo el próximo viernes en el recinto.

El tratamiento exprés se dio en el Salón Azul de la Cámara Alta, donde las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda debatieron el texto que ya había sido modificado en Diputados. Con un acuerdo previo, el bloque oficialista avanzó en avalar esa versión, que incluyó la eliminación del artículo 44 vinculado a las licencias por enfermedad.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la estrategia y se mostró confiada en alcanzar la aprobación final en la sesión prevista para la próxima semana. El respaldo conseguido en comisiones consolida el escenario para que la iniciativa se convierta en ley sin nuevas modificaciones.

En contraposición, la oposición endureció sus críticas y cuestionó tanto el contenido como el proceso legislativo. El senador Jorge Capitanich denunció “una violación flagrante” de normas reglamentarias y del artículo 14 bis de la Constitución, y advirtió sobre el impacto negativo en los derechos laborales y en las finanzas de provincias y municipios.

En la misma línea, Mariano Recalde puso el foco en la magnitud de la reforma, que modifica 18 leyes y deroga otras 11, y criticó que el debate se haya dado “en bloque”, sin análisis pormenorizado. “Todavía no nos pudieron decir qué artículo mejora la vida de los trabajadores”, planteó.

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo busca capitalizar el impulso político y cerrar la discusión en el recinto. Del otro lado, la oposición anticipa un debate caliente y pone en duda tanto la legitimidad del trámite como las consecuencias de la ley.