Milei viaja nuevamente a Estados Unidos

Javier Milei emprenderá esta semana un nuevo viaje a Estados Unidos. Será el decimocuarto como presidente. En esta ocasión, será para participar de la reunión inaugural de Board of Peace (Directorio de la Paz), un organismo creado por Donald Trump.

El encuentro será este jueves 19 de febrero en Washington. Para asistir, el jefe de Estado postergó su visita prevista a Mendoza para este miércoles. Según fuentes de Casa Rosada, retomará “el Tour de la Gratitud” en marzo, y agregará una escala en Tucumán.

Además, el 9 de marzo volverá a viajar para el “Argentina Week”, un evento destinado a atraer inversiones que se realizará en Nueva York.

Un Directorio diluido

Milei fue el primer presidente del mundo en confirmar que estará en Washington este jueves 19 de febrero. Los que le dijeron que sí a Trump son pocos. La mayoría son reyes, exrepúblicas soviéticas o mandatarios de países con bajísimas calificaciones democráticas. Entre los jefes de Estados que asistirán se encuentran Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Baréin, Turquía, Marruecos, Pakistan, Uzbequistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia, Hungría e Israel.

En contraposición, Trump no logró el ingreso de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Incluso, no aceptó la invitación Italia. Su aliada geopolítica y primera ministra, Giorgia Meloni explicó que el país no puede ingresar por motivos constitucionales a ningún organismo en que Italia tenga menos facultades que los demás integrantes. Esto es porque Trump dispuso ser presidente vitalicio del Directorio de la Paz, incluso cuando deje la Casa Blanca, por lo tanto, no hay equivalencias ni elección alguna.

Problemas con Malvinas

Por otra parte, la Consejera Legal de la Cancillería, Delia Gómez Durán, le advirtió al canciller Pablo Quirno que es inconveniente coincidir en un organismo con Kosovo.

El motivo es que Argentina no reconoce a Kosovo por el caso Malvinas: no acepta su independencia por el principio de integridad territorial, ya que no avala independencias unilaterales, argumentos que son claves en el caso de las Islas.