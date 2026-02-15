Alertan por la crisis de las pymes

El economista y empresario, Gustavo Lázzari, sostuvo que la apertura importadora expone a un tercio de las pymes a una reestructuración urgente por falta de financiamiento. Si bien ponderó una macroeconomía más estable, explicó que “la apertura le viene antes que la baja de costos a muchas empresas y así no llegan”.

“Si antes facturabas 100, tenías un costo de 80 y con 20 pagabas el pasado; hoy facturás 100, tenés un costo de 95 y con 5 no te alcanza”, explicó.