Las Fintech presionan por la reforma laboral

La eliminación del artículo de la reforma laboral que permitía el pago de sueldos a través de billeteras virtuales despertó el enojo de las empresas. Ahora, las Fintech le exige a los diputados que reestablezcan dicha disposición.

En un comunicado, las firmas aseguraron que “resulta contradictoria” que en el debate por la modernización laboral se excluya “la libre elección del canal de acreditación salarial”.

Al respecto, las empresas del sector citaron un informe de la consultora Isonomía que afirma que 9 de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo.