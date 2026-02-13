Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil

Tras el triunfo en el Senado en la jornada anterior con la reforma laboral, el oficialismo logró la media sanción en Diputados del proyecto que reforma el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad imputabilidad a 14 años. La iniciativa, que ahora deberá tratar la Cámara alta, contó con 149 votos a favor y 100 en contra.

Para su aprobación, La Libertad Avanza (LLA) contó con el apoyo del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz. En tanto, el peronismo logró votar unido, pese a que los diputados que responden al Frente Renovador se expresaron a favor de la baja de edad de imputabilidad y lo materializaron en un dictamen propio.

Cambios y pujas

El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se explicitó que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos.

A su vez, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal. Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en 23,7 mil millones de pesos. Para contentar a aliados, el oficialismo lo incorporó. No obstante, algunos diputados destacaron en sus alocuciones que el Ejecutivo nacional ajustó hasta el momento las partidas destinadas al sistema penitenciario. “Me permito dudar que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”, expresó Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, quien afirmó que está “de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años”.

Acuerdo UE - Mercosur

Otro de los proyectos que trató la Cámara de Diputados es la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 19 de enero pasado. El recinto dio el visto bueno con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.Prácticamente la mitad de los integrantes del principal bloque opositor, Unión por la Patria, votó a favor del tratado por considerar que permitirá ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional del país.