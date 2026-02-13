Los salarios registrados cayeron en 2025 según el Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el Índice de Salarios de diciembre, tras la polémica por su metodología que puso en duda su credibilidad por presiones del gobierno de Javier Milei.

Por el lado de los salarios registrados (públicos y privados) aumentaron 2% nominal, frente a una inflación de 2,8%. De esta manera, cerraron el 2025 con un incremento de 28,8%, lo que significó una caída real del 2,1%, ya que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5%.

En el desglose, los haberes públicos volvieron a ser el segmento más perjudicado: subieron solo 1% nominal durante diciembre. En tanto, los privados aumentaron un 2,5%.

Al tomar como base noviembre de 2023 (previo llegada de Javier Milei al Gobierno nacional), la caída de los salarios es aún más pronunciada: todo el universo de trabajadores registrados perdió 7,1% de su poder adquisitivo en términos reales. En el desagregando los sectores, el sector público retrocedió 17,03%, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

Canastas

A su vez, el Indec publicó los valores de enero de la Canasta Básica Total (CBT), que se toma para medir la pobreza, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), con la que se mide la indigencia.

La primera subió 3,9% de manera mensual y acumulan un alza del 31,6% en los últimos 12 meses. En tanto, la segunda aumentó 5,8% en enero, y 37,6% frente al mismo mes del 2025. Cabe destacar que la inflación de enero fue de 2,9% mensual y 32,4% interanual.

En concreto, una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó $1.360.299 para no ser pobre, es decir, para comprar la comida indispensable, indumentaria y transporte. A su vez, el mismo grupo familiar necesitó $623.990 para cubrir sus necesidades alimentarias.

En otro tipo de cálculo, un adulto necesitó de $440.226 para no caer bajo la línea de pobreza, y $201.939 para no ser indigente. Para un hogar de tres miembros, estos valores fueron de $1.082.956 y $496.769, respectivamente.