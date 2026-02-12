Gabriel Solano: “Es una reforma armada para las patronales, no es laboral”

En el marco del debate por la reforma laboral y la movilización sindical frente al Congreso, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano expresó su rechazo al proyecto que se trataba en el Senado y cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa.

“Es una reforma armada para las patronales, no es laboral”, afirmó. Según sostuvo, la propuesta oficial “va por todo” y afecta derechos que consideró históricos de la clase trabajadora, entre ellos el salario, la jornada de ocho horas, las vacaciones, el aguinaldo y el derecho a huelga.

El referente de izquierda advirtió además que el malestar social se profundiza en un contexto de caída del poder adquisitivo y suba de precios. “El límite de los trabajadores no se aguanta más”, señaló.

Ante la posibilidad de que el proyecto avance en la Cámara alta, Solano planteó que el debate deberá continuar en Diputados y llamó a organizar asambleas en los lugares de trabajo para intentar revertir la iniciativa en la siguiente instancia parlamentaria.