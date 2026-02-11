Anunciaron la segunda etapa de obras hídricas para La Plata

El intendente municipal Julio Alak y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentaron la segunda etapa de obras del Plan Hídrico del Gran La Plata. Inversión, zonas de alcance y detalle de obras.

Acompañados por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, las autoridades anunciaron un plan de obras que demandará una inversión de USD 50 millones y permitirá mejorar el sistema de distribución y transporte del agua a nivel integral para la región.

Según se informó, esta segunda etapa de obras incluye la ejecución del Acueducto Parque San Martín, la construcción de una Cisterna y Estación de bombeo del Estadio Único, una nueva Cisterna de hormigón en San Lorenzo y Los Hornos, el Acueducto secundario oeste, y la repotenciación de Estaciones de bombeo de agua de La Plata.

De esta forma, se mejorará el servicio en el Casco Urbano, Tolosa, Ringuelet, San Lorenzo, Los Hornos, Arturo Seguí, City Bell, Gonnet, Gorina y Villa Elisa, como así también en la zona del Paseo del Bosque, Parque Saavedra y Parque San Martín.

Acueducto principal de agua tratada: Incluye un nuevo acueducto de 10,7 km de longitud, que se extenderá desde la Rotonda Distribuidor hasta la Av. 31 y calle 52, y la ejecución de las derivaciones a las cisternas de regulación, ubicadas en las inmediaciones del Estadio Único, en la zona de los antiguos Talleres Ferroviarios, y en la Usina Parque San Martín.

Cisterna y Estación de bombeo del Estadio Único: Se proyecta la construcción de una cisterna de 15.000 m3 para el almacenamiento de agua tratada y su correspondiente Estación de bombeo, ubicada dentro del predio del Estadio Único, cercano a la intersección de las calles 21 y 528.

Cisterna San Lorenzo - Los Hornos: Consiste en la ejecución de una cisterna de hormigón con una capacidad de 5.000 m3 para la distribución a la zona sur-oeste de la ciudad.

Acueducto secundario oeste: Contempla la construcción de este conducto de 16,4 km de longitud para la vinculación del acueducto principal con la red de distribución de las localidades de Arturo Seguí, City Bell, Gonnet, Gorina y Villa Elisa. El nuevo acueducto se inicia en la cisterna y la Estación de bombeo del Estadio Único, ubicada en las calles 21 y 528, hasta la intersección de las calles 135 y 419.

Repotenciación de Estaciones de bombeo de agua de La Plata: Incluye los trabajos para la repotenciación y puesta en valor de las Estaciones de bombeo del Bosque, Parque Saavedra y Parque San Martín.