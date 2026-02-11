Se inaugura la Sala Fernando Ezequiel “Pino” Solanas en el Pasaje Dardo Rocha

El próximo lunes 16 de febrero a las 18:00, en el marco del 90° aniversario de su nacimiento, se realizará un homenaje a Fernando “Pino” Solanas con la apertura de una muestra especial que tendrá como eje la proyección de su último documental póstumo “Tres en la deriva del acto creativo”.

La actividad tendrá lugar en el complejo municipal Select, allí comenzará un ciclo especial dedicado a una de las figuras más influyentes del cine político y cultural argentino. Durante el acto, estarán presentes familiares y allegados a “Pino”, entre ellos su esposa Ángela y su hija Victoria, quién además es curadora de la muestra junto con Valeria Pedhelez.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Archivo Audiovisual de la Municipalidad de Avellaneda (AAMA), responsable de la custodia de los materiales pertenecientes al realizador.

El documental Tres en la deriva del acto creativo propone un recorrido por la obra, el pensamiento y el legado de Solanas. En ese contexto, también se llevará adelante el renombramiento de la actual sala del Cine Select, que pasará a llamarse Sala Fernando Ezequiel “Pino” Solanas.

El ciclo de cine se extenderá a lo largo de febrero y marzo, con funciones dedicadas a recorrer distintos momentos de la obra de Solanas. El lunes 16 de febrero a las 19:00, se podrá ver, Tres en la deriva del acto creativo (2021). El viernes 20 de febrero a las 20:30, La hora de los hornos (Parte I) (1968), el sábado 21 de febrero a las 20:30 - Sur (1988). Además, el viernes 27 de febrero a las 20:30, se proyectará El viaje (1992), el sábado 28 de febrero a las 20:30, Tres en la deriva del acto creativo (2021), también el viernes 6 de marzo a las 20:30, La hora de los hornos (Parte I) (1968). El sábado 7 de marzo da las 20:30 - Sur (1988), el viernes 13 de marzo de 20:30, El viaje (1992) y por último el sábado 14 de marzo a las 20:30, Tres en la deriva del acto creativo (2021).