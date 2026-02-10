Abrió la inscripción para los talleres gratuitos del Mercado de Artesanías Bonaerenses

El Mercado de Artesanías Bonaerenses (MAB), dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, abrió la inscripción 2026 para los talleres gratuitos de la Escuela de Saberes Artesanales y Comunitarios. La convocatoria se encuentra disponible a partir del lunes 9 de febrero, mientras que el inicio de las clases está previsto para el lunes 2 de marzo.

La propuesta contempla 13 talleres de cursada anual, orientados a fomentar y promover el desarrollo del sector artesanal bonaerense, fortaleciendo los oficios tradicionales y contemporáneos como parte del patrimonio cultural de la Provincia. Las actividades se desarrollarán en la sede del MAB, ubicada en Avenida 7 N° 538, entre 42 y 43, en la ciudad de La Plata. La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través de los formularios disponibles en la página web del Instituto Cultural. Para más información, se pueden realizar consultas al correo electrónico [email protected].

En esta edición, se dictarán talleres de Cerámica de Rescate, Cerámica Contemporánea, Tejido Macramé, Bordados de América, Filete Porteño, Mimbrería, Orfebrería, Talla en Madera, Soguería para Principiantes y Avanzados, además de las propuestas textiles Faz de Trama, Faz de Urdimbre y Faz Balanceada. Las capacitaciones estarán a cargo de artesanas y artesanos de la Provincia, con una mirada integral que combina formación técnica, identidad cultural y comunidad.

Desde el organismo conducido por Florencia Saintout, destacaron que “las artesanías son trabajo, comunidad y soberanía cultural”, y subrayaron la importancia de que estos saberes no sean folclorizados, sino jerarquizados. En ese sentido, remarcaron que los talleres del MAB funcionan como un espacio pedagógico, de contención y de transmisión intergeneracional de los saberes artesanales bonaerenses.

Los talleres gratuitos forman parte del Plan de Fortalecimiento de Artesanías Bonaerenses, una política pública que busca la sostenibilidad de la actividad artesanal como alternativa de desarrollo económico regional y como herramienta para el resguardo de los saberes tradicionales. Entre sus líneas de acción también se incluyen el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas, el Catálogo de Artesanías, el Archivo Histórico del MAB, el impulso de políticas neurodivergentes y la puesta en valor del edificio que alberga la institución.

Creado en 1990, el MAB es una institución provincial dedicada a promover, visibilizar y difundir la producción artesanal bonaerense, reconociendo los oficios como parte fundamental de la identidad cultural y del trabajo en todo el territorio.