La UNLP inició el ciclo de charlas para ingresantes en el marco del programa Bienvenidos

La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha el ciclo de charlas destinado a los y las ingresantes de todas las carreras, en el marco del programa Bienvenidxs a la UNLP. La iniciativa tiene como objetivo favorecer la integración a la vida universitaria y profundizar el conocimiento sobre el funcionamiento de la casa de estudios, acompañando el desarrollo de los cursos introductorios que se dictan en las distintas facultades.

La propuesta comenzó el lunes, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y continuará hoy en la Facultad de Ciencias Exactas. A lo largo del mes de febrero, el ciclo se extenderá al resto de las unidades académicas. El programa Bienvenidxs a la UNLP 2026 es impulsado por la prosecretaría de Bienestar Universitario, a través de la dirección de Vinculación con el Nivel Medio.

Durante las charlas se brinda información sobre los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes, contemplados en los programas Igualdad de Oportunidades para Estudiar e Identidad e Integración Estudiantil, como becas, Albergue Universitario, Comedor, salud estudiantil, actividades recreativas gratuitas, deportes y talleres. Además, se abordan aspectos centrales de la vida académica, como la diferencia entre Universidad y Facultad, el cogobierno, el rol de la secretaría de Asuntos Estudiantiles, los centros de estudiantes y el departamento de alumnos. El programa apunta a que cada ingresante conozca las políticas de acompañamiento, consideradas un factor clave para promover el ingreso, la permanencia y el egreso en las carreras de grado.

Recordemos que la UNLP se preparó para recibir a unos 37.800 jóvenes de todo el país que se inscribieron para iniciar sus estudios de grado en esta casa de altos estudios.

En la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes completaron formalmente la planilla para ingresar en alguna de las 150 carreras que ofrecen las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata.