La Plata Solidaria puso en marcha su agenda 2026

El voluntariado platense comenzó a delinear su trabajo para este año en una reunión realizada el miércoles, donde se presentaron proyectos orientados especialmente a jóvenes de sectores vulnerables y al fortalecimiento de la asistencia social en los barrios.

“Estamos muy entusiasmados por la generación de ideas y la puesta en marcha de proyectos, sobre todo aquellos dirigidos a los jóvenes”, señaló Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria. Entre los ejes abordados se destacaron cursos de capacitación laboral, talleres de manipulación de alimentos y capacitaciones en RCP para comedores y merenderos, además del análisis de la compleja situación alimentaria que atraviesan muchas familias.

Del encuentro participaron referentes de comedores, merenderos y voluntarios de distintos barrios de la ciudad. También estuvo presente el licenciado Fernando Demarchi, director del Área Social de la Universidad del Este.

Desde la ONG remarcaron la importancia del acompañamiento de instituciones educativas como la UDE, la UNLP y la UCALP para potenciar el trabajo conjunto. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse por WhatsApp al 221-566-9819 o a través de Instagram en @laplatasolidariaok.