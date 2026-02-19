Temblor en Mar del Plata: fuerte sismo de magnitud 4.9

Minutos después de las 8 de la mañana de este jueves, un fuerte temblor sorprendió a vecinos y turistas de Mar del Plata. El movimiento se percibió con claridad en distintos barrios y generó una rápida reacción en redes sociales. Se sintió fue una vibración directa en pisos, paredes y ventanas, especialmente en zonas con alta concentración de edificios.

Los primeros datos señalaron que se trató de un movimiento sísmico perceptible en varios puntos de la ciudad y alrededores, con un posible epicentro en la costa, entre Miramar y Chapadmalal.

Hasta minutos después de las 9.50, no se habían difundido reportes oficiales por parte de Defensa Civil ni de Bomberos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento tuvo una magnitud de 4,9 puntos y una intensidad considerada “débil”. Según ese organismo, el epicentro se ubicó a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y a 160 kilómetros al sureste de Necochea.

Tras el movimiento que se sintió con mayor intensidad en edificios del microcentro y la zona sur, el geólogo Federico Isla llevó tranquilidad y explicó que “no se trató de un terremoto en tierra, sino de un evento con epicentro en el mar, frente a las costas de Miramar”.

El especialista detalló que el fenómeno estimado en una magnitud de 4,3 y localizado entre Miramar y Chapadmalal, tuvo su origen mar adentro. “Sabemos que tiene que ser un terremoto profundo, bajando hacia el sur. Es muy poco frecuente que se activen estas fallas”, señaló.

Isla también indicó que en la región “no tenemos registro previo” de un episodio de este tipo, lo que explica la sorpresa entre los habitantes. “Estamos sobre viejas fallas geológicas, pero ninguna se habría reactivado”, afirmó.

Sobre la posibilidad de nuevas réplicas, el geólogo sostuvo que no se pueden descartar, aunque consideró improbable que sean de mayor magnitud. “Esperemos que no haya réplicas. No creo que sean más intensas porque el terremoto fue de baja magnitud”, sostuvo. Además, recomendó precaución para quienes practican deportes náuticos: “Puede haber alguna réplica y es conveniente que los surfistas no vayan a la zona de Miramar. Si ocurre, podría llegar en una o dos horas”.

Consultado sobre un eventual tsunami, fue categórico: “Es probable que haya una ola mayor, pero no hay alerta de tsunami. De hecho, si hubiera sido significativo, la ola ya debería haber llegado a la costa”, concluyó.