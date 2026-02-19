Por el paro general, se verá afectado el servicio de recolección de residuos
Tampoco habrá transporte público local en la ciudad. El detalle de los servicios municipales.
En el marco del paro general programado la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo del día.
El Municipio precisó que no habrá recolección de residuos el jueves y que, por la adhesión de UTA La Plata a la medida de fuerza, tampoco habrá transporte público local en la ciudad.
Por otro lado, se aplicará normalmente el sistema de Estacionamiento Medido y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá abierto.
Por su parte, el cementerio abrirá para visitas hasta las 15:00, su administración operará hasta las 13:00 y los servicios ingresarán hasta las 11:30.
Finalmente, tanto la República de los Niños como el Parque Ecológico funcionarán como lo hacen regularmente.